فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين من الزلزال في تركيا وسوريا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا عن مواصلة فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض بتركيا وسوريا.

وذكر التقرير: «مع تراجع الآمال في العثور على ناجين تحت ركام وأنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، وطال مساحات شاسعة من شمال سوريا، أنهت بعض فرق الإنقاذ الأجنبية مهامها في رفع الأنقاض».

وأضاف: «فيما بات العثور على أي ناجين حدثا يتصدر عناوين الأنباء بعد مرور أكثر من أسبوع على كارثة الزلزال، في المقابل قررت فرق إنقاذ من بعض الدول إنهاء عملها احتجاجا على استخدام السلطات التركية معدات العمل الثقيلة في رفع الأنقاض».

35 فريق إنقاذ محليا ودوليا يشارك في جهود الإنقاذ

وتابع: «جاء ذلك بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك 35 فريق إنقاذ محليا ودوليا يشارك في جهود الإنقاذ»، مشيرا إلى أن الزلازل المدمرة التي هزت بلاده الأسبوع الماضي كانت بقوة القنابل الذرية.

واستطرد التقرير: «منظمة الصحة العالمية وصفت كذلك الزلزال بأكبر كارثة طبيعية خلال قرن تضرب بلدا واقعا ضمن منطقتها الأوروبية، فيما اعتبرت أن انتشار الفرق الطبية للإغاثة الطارئة في تركيا هو الأكبر في تاريخ المنظمة في أوروبا منذ 75 عاما، ورغم تلك الجهود الإغاثية لا يزال هناك مئات الآلاف من الأتراك والسوريين يسكنون في ملاجئ مؤقتة وخيام، فيما يلتف البعض حول النيران في الشوارع بجوار المباني المهدمة في انتظار نجاة ذويهم».