«الداخلية»: ضبط 12 لصًا في حملة أمنية مكبرة بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") .. حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، ومُحمل عليها (كمية من ألواح وقطعيات الحديد المخصص للتسليح بإجمالى وزن نصف طن "مجهولة المصدر") ، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بقيامهما بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء محل عمل الأخر بأسلوب "المغافلة".. وبإستدعاء المسئول عن الموقع المُشار إليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) ، وبحوزته (جوال بلاستيكى بداخله كمية من المواسير النحاسية خاصين بوحدات التكييف الخارجية " - كماشة حديدية).. حال سيره بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بسرقة المضبوطات من 3 محال بذات الدائرة بإستخدام الكماشة المضبوطة.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة والإتلاف.

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") .. حال إستقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" "بدون لوحات معدنية" - قيادة و ملك أحدهما ، وبحوزتهما (عدد من الأجهزة الكهربائية) مجهولين المصدر ، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب " كسر الباب" .. كما أمكن التوصل للمجنى عليه مالك الشقة ، وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

ضبط (7 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم) لقيامهم بسرقة (كمية من الأدوات والمعدات خاصة بشركة لتشغيل المصاعد الخاصة – جهاز محمول) من بعض العقارات بدائرة القسم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم وقائع السرقة إستغلالاً لكونهــم مـن قاطنى المنطقة وسابقة عمل ثلاثة منهم بالشركة المُشار إليها وعلمهم بتوقف المصاعد عن العمل لصيانتها وإعتقاد قاطنـى العقارات بأنهم من بين القائمين بأعمال الصيانــة وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المُستولـى عليها بالبيع لدى عميلهـم "سيىء النية " (مالك مخزن خردة كائن بدائرة قسم مصر القديمة) ، وتم بإرشادهم ضبط الأخيـر ، كما عُثر على جزء من المسروقات المُستولى عليها بالمخزن ملكه.

كما أضاف أحدهم بتصرفه فى جزء من المسروقات بالبيع لإحدى شركات مستلزمات المصاعد بمنطقة حدائق حلوان بدائرة قسم شرطة المعصرة مقابل مبلغ مالى ، وقد أقر بإنفاقه للمبلغ على متطلباته الشخصية.

بالإنتقال للشركة سالفة الذكر تم التقابل مع (موظفة بذات الشركة) ، وبمواجهتهـا بأقوال الأخير أيدتها ، ونفت علمها بأنه من مُتحصلات واقعة سرقة .. تم بإرشادهــــا ضبط المسروقات المُستولى عليه داخل الشركة محل عملها .. باستدعاء المُبلـــغ تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.