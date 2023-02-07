طقس شمال سيناء: هبوب رياح باردة شمالية تنذر بتساقط أمطار

هبت على مدن وقرى محافظة شمال سيناء، رياح شمالية باردة، ما ينذر بتساقط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتشهد مدن وقرى المحافظة انخفاضا في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، واختفاء شمس النهار غالبية الأوقات.

أمطار غزيرة خلال ساعات

وبحسب المرصد المناخي بمجلس العريش في بيان له، فإن هناك أمطار غزيرة سوف تشهدها المناطق خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع تكاثر الغيوم، واختفاء شمس النهار بشكل تام

وأوضح المرصد المناخي أن درجات الحرارة انخفضت لتسجل 12 درجة مئوية أوقات النهار، وسوف تنخفض لمعدلات أقل خلال المساء.

هبوب رياح باردة شمالية

وأضاف المرصد المناخي، أن البلاد تشهد هبوب رياح باردة على المناطق الصحراوية، وأخرى محملة بالأتربة تضرب المناطق بوسط سيناء بين الحين والآخر.

من جهته، استعد مجلس مدينة العريش لتساقط الأمطار بتنظيف بيارات الصرف الصحي، والعمل على إزالة الرمال والأوراق من البيارات المخصصة لتصريف الأمطار بوسط المدينة والقرى وشارع المستشفى وسوق السمك وشارع البحر وبنك القاهرة.