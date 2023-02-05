تفاصيل طقس شمال سيناء اليوم.. تقلبات مناخية ورياح محملة بالأتربة

يشهد طقس مدن وقرى شمال سيناء، تقلبات مناخية غير مسبوقة ببرودة الجو وانخفاض درجات الحراراة، أوقات المساء وما قبل الفجر، واعتدال درجات الحرارة أوقات النهار.

وأفادت الأرصاد، في بيان، تنخفض درجات الحرارة حتى ساعات الصباح الأولى، وتشتد انخفاض درجات الحرارة بعد المغرب وأوقات ما قبل ساعات الفجر الأولى، فيما ترتفع درجات الحرارة وقت خروج شمس النهار وتعتدل بشكل كامل أوقات الظهيرة.

رياح خفيفة على المناطق الصحراوية والساحلية

بدوره أكد المرصد المناخي لدرجات الحرارة في مجلس مدينة العريش من خلال بيان له أن درجات الحرارة سجلت صباح اليوم 17 درجة مئوية على غالبية الأنحاء، موضحا أن هناك رياح خفيفة على المناطق الساحلية، وأخرى محملة بالأتربة على المناطق الصحراوية جنوب المدن والقرى والمناطق الزراعية والحسنة ونخل والقسيمة بوسط سيناء.

تنظيف شوارع المدينة

ومن جهة أخرى يواصل مجلس مدينة العريش العمل على تنظيف الشوارع من الأوراق ومخلفات الرياح التي تضرب المنطقة ليلا، والعمل على إزالة الرمال من نهر الطريق العام بوسط المدينة وطريق أسيوط، بعد بدأ أعمال التوسعة بشارع البحر القريب من منطقة الخلفاء الراشدين.