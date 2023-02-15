الحكومة تحذّر المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم من المحتالين: التقديم إلكترونيا فقط

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء أشخاص انتسابهم لجهات رسمية والتواصل مع المواطنين بزعم تعيينهم في مسابقة الـ30 ألف معلم، مقابل مبالغ مالية، رغم عدم توافر شروط المسابقة لديهم، مع ادعائهم تأخير موعد التقديم في المسابقة إلى يوم 29 فبراير، موضحا أنّه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أكد عدم صحة ما تردد جملة وتفصيلا.

مسابقة الـ30 ألف معلم

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لإمكانية التلاعب في منظومة مسابقة الـ30 ألف معلم، لافتا إلى أنّ منظومة المسابقات المركزية الخاصة بتعيين الـ30 ألف معلم مؤمّنة بعدة آليات تقنية وإلكترونية، تحول دون تدخل العنصر البشري، أو إجراء أي تعديل في عملية الاختيار.

وأضح المركز، أنّ بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الوحيدة للتقديم في المسابقة، وفقا للشروط المعلن عنها لشغل الوظيفة، وذلك عبر الرابط jobs.caoa.gov.eg، اعتباراً من 23 فبراير 2023 حتى 9 مارس 2023، دون وجود أي وسطاء، مُحذّرا الراغبين في التقدم للمسابقة من الانسياق وراء هؤلاء الأشخاص الذين يستهدفون استغلالهم وتحصيل مبالغ مالية منهم، وأنّ الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم

وفي سياق متصل، تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل، للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2023-2024، في «صورة شخصية للمتقدم، وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)، وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال)، والمؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى ( إن وجد)، الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي».

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).