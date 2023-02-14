تفاصيل تطوير هيئة النقل العام.. إضافة أوتوبيسات جديدة وحجز التذاكر إلكترونيا

ناقش اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تفاصيل تطوير هيئة النقل العام سواء بالقاهرة أو الإسكندرية، وتتضمن تحويل الاتوبيسات من سولار إلى غاز طبيعي حفاظا على البيئة وترشيد الاستهلاك، والعمل على زيادة موارد الهيئة، والتركيز على الإعلانات على سيارات الهيئة والمناطق التابعة لها، وإضافة أتوبيسات جديدة إلى أسطول الهيئة، ورفع كفاءة الورش ودعم الخطوط، استجابة لرغبات المواطنين، والعمل على تحصيل تذاكر النقل العام إلكترونيا لمواكبة التطور، أيضا استخدام خاصية التتبع لمتابعة حركة الأتوبيسات وخط السير.

تطوير النقل العام بالقاهرة والإسكندرية

وشملت تفاصيل تطوير هيئة النقل العام أنه بحلول عام 2026، سيتم الانتهاء من تحويل أسطول الأوتوبيسات ليكون بالغاز الطبيعي، حيث بشكل مبدئي تم الدفع بـ378 أوتوبيسا بعد تحويلها للعمل بالغاز، وجار تحويل 2262 أتوبيس تابع للهيئة بالقاهرة والإسكندرية من سولار إلى غاز، بتكلفة 2 مليار جنيه، بهدف الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك ومواجهة التغيرات المناخية.

التركيز على الدفع الإلكتروني لتذاكر الأوتوبيس الفترة المقبلة

ومن تفاصيل تطوير هيئة النقل العام، العمل على إحكام الرقابة على التذاكر، بحيث تكون عن طريق الدفع الإلكتروني وليس المحصل، من أجل ضبط الأمر وزيادة الإيرادات ومواكبة التطور، كما يتم العمل على زيادة محطات الغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات أسطول النقل العام، من أجل إحداث طفرة فى مجال النقل والمواصلات، وتخدم هيئة النقل العام بالقاهرة، مليون راكب يوميا في ثلاث محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية على 193 خطا، وتمتد إلى المدن الجديدة، وتتم خطة التطوير لهيئة النقل العام، وتعظيم إيراداتها بتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات مجلس الوزراء، لتطوير منظومة النقل الجماعي بالقاهرة والإسكندرية، والتوسع في استخدام مواصلات صديقة للبيئة.