القبض على 3 هاربين في حملة لشرطة النقل والمواصلات

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك على النحو التالى : ضبط ( أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "سرقة بالإكراه" بالحبس 5 سنوات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) وذلك حال تواجده بموقف الترجمان بدائرة قسم شرطة أبوالعلا بالقاهرة.

ضبط هارب في الاسكندرية

ضبط (أحد الأشخاص، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 6 قضايا بإجمالى مدد حبس تجاوزت 11 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية) وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر بالإسكندرية.

ضبط (أحد الأشخاص ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 27 قضية بإجمالى مدد حبس تجاوزت 15 سنة - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد طنطا بالغربية . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.