القبض على 3 هاربين في حملة لشرطة النقل والمواصلات
كتب:
محمد بركات
12:42 م | الإثنين 13 فبراير 2023
صورة أرشيفية
واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك على النحو التالى : ضبط ( أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "سرقة بالإكراه" بالحبس 5 سنوات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) وذلك حال تواجده بموقف الترجمان بدائرة قسم شرطة أبوالعلا بالقاهرة.
ضبط هارب في الاسكندرية
ضبط (أحد الأشخاص، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 6 قضايا بإجمالى مدد حبس تجاوزت 11 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية) وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر بالإسكندرية.
ضبط (أحد الأشخاص ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 27 قضية بإجمالى مدد حبس تجاوزت 15 سنة - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد طنطا بالغربية . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.