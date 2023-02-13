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القبض على 3 هاربين في حملة لشرطة النقل والمواصلات

كتب:

محمد بركات
12:42 م | الإثنين 13 فبراير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك على النحو التالى : ضبط ( أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "سرقة بالإكراه" بالحبس 5 سنوات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) وذلك حال تواجده بموقف الترجمان بدائرة قسم شرطة أبوالعلا بالقاهرة.

ضبط هارب في الاسكندرية 

ضبط (أحد الأشخاص، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 6 قضايا بإجمالى مدد حبس تجاوزت 11 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية) وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر بالإسكندرية.

ضبط (أحد الأشخاص ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 27 قضية بإجمالى مدد حبس تجاوزت 15 سنة - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد طنطا بالغربية . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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