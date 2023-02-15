«أمن المنافذ» يضبط 10 قضايا هجرة غير شرعية 

تمكنت حملات قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها فى فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 3 قضايا.

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأسلحة ومشتملاتها تم ضبط قضية، و فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية.

كما تم ضبط 2459 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 24 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 253 حكم قضائى متنوع.

أما فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 10 قضايا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.