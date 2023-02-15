تأجيل محاكمة متهمين اثنين بقتل مواطن في الشرقية لجلسة 15 مارس المقبل

قضت محكمة جنايات الزقازيق بتأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات بينهم، إلى جلسة 15 مارس المقبل.

بلاغ بمقتل مواطن على يد شخصين بالحسينية

تعود أحداث القضية رقم 23654 لسنة 2022 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 1225 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق؛ إذ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبط «محمد. ن. ن. ب»، مقيم بعرب السبيل - قصاصين الشرق - مركز الحسينية، و«محمود. ن. س»، 28 سنة، مقيم بالمحل ذاته، لأنهما قتلا المجني عليه «محمد. أ. ح. ب»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لهذا الغرض أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «شوم».

وما أن أيقن المتهمين مرور المجني عليه، استوقفاه حال استقلاله دراجة آلية، وسددا له عدة ضربات استقرت بالرأس والفخذ والساق الأيمن، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز الحسينية، أنه على إثر خلاف بين المجني عليه والمتهمين قررا قتل المجني عليه، وبتاريخ الواقعـة نما إلى علمهما تواجد المجني عليـه بناحية قرية السبيل، مركـز الحسـينية، فاستقلا دراجة نارية قيادة الأول، وبحوزتهما أدوات الاعتداء عبارة عـن «شـوم»، ومـا أن أبصــراه استوقفاه وعــاجلاه بعـدة ضربات في الرأس، ومواضع متفرقـة مـن جسده، تاركين إياه مـضرجا بالدماء، محدثين ما به مـن الإصـابات التي أودت بحياته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.