حالة الطقس في المحافظات اليوم.. رياح باردة وسقوط أمطار خلال ساعات

حالة الطقس في المحافظات اليوم، تشهد نشاطًا للكتل الهوائية الباردة بداية من الساعات الأولى من الصباح مع تكون الغيوم الجزئية على مختلف المحافظات، لا سيما السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حيث شهدت تلك المحافظات سقوط أمطار غزيرة مع رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع الأمطار.

حالة الطقس في المحافظات اليوم

وعن حالة الطقس في المحافظات اليوم، تكونت السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ»، حيث تعرضت لسقوط أمطار متوسطة، ومن المتوقع أن تكون غزيرة خلال الساعات المقبلة وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

كما تشهد الآن محافظات جنوب الوجه البحري، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع طقس غائم جزئيًا مائل إلى البرودة مع وجود غطاء سحابي يؤدي إلى حجب أشعة الشمس، مما يزيد الإحساس بالبرودة طبقا لبيان خبراء الأرصاد.

وعن حالة الطقس في محافظات الصعيد اليوم، تكسو الغيوم الجزئية سماء محافظات الشمال مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مدار وسط طقس بارد نهارًا مائل إلى البرودة ليلًا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وشهدت محافظات جنوب الصعيد وسيناء والبحر الأحمر، نشاطًا للرياح المحملة بالرمال والأتربة بدءًا من صباح اليوم، حيث سجلت أعلى سرعة لها في جنوب سيناء وهي 36 كيلومترًا في الساعة.

وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم، تشير التوقعات إلى تعرض محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري إلى أمطار متوسطة، بالإضافة إلى شمال الصعيد حيث تتعرض إلى أمطار خفيفة، وتعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية، شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، إلى سقوط أمطار غزيرة تصل إلى 60% على مدار اليوم.