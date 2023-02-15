«الصحة» تعلن تشغيل 21 منشأة طبية تجريبيا ضمن مبادرة تطوير خدمات الرعاية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، التشغيل التجريبي لـ 21 منشأة رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية، ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تعظيم استفادة أكثر من 80 مليون مواطن من خدمات الرعاية الأولية وتيسير حصولهم عليها بأعلى كفاءة وجودة وبالقرب من موقعهم الجغرافي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، إلى البدء في الإعداد للمبادرة خلال شهر يناير 2023 وذلك عن طريق اختيار 251 منشأة رعاية صحية أولية موزعة على الإدارات الصحية والمناطق الطبية بـ 21 محافظة كمرحلة أولى، وذلك ضمن 4942 منشأة رعاية أولية تستهدفها المبادرة على مدار عامين.

المبادرة تعمل على 3 محاور

وأوضح «عبدالغفار»، أن المبادرة تعمل على 3 محاور تتضمن تفعيل العيادات التخصصية وتشغيل خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة، وخدمات الزيارة المنزلية.

ومن جانبه، كشف الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عن تردد 19 ألف و622 مواطنا على الـ 21 وحدة صحية التي تم تشغيلها تجريبيًا ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

وأوضح أن 4 آلاف و277 مواطنًا ترددوا على العيادات التخصصية والتي تعمل حتى الـ 6 مساءً في تخصصات «الباطنة، الأطفال، النساء، الأطفال، الجلدية»، لافتًا إلى أن عيادة الأطفال تشهد أعلى نسب تردد ضمن الترددات على تلك العيادات التخصصية.

قطاع الرعاية الصحية والتمريض

وقال رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إنه يتم إحالة المرضى الذين يحتاجون الي المستويات الأعلى من الرعاية الصحية إلى المستشفيات، مشيرًا إلى إحالة 317 مريضًا إلى المستشفيات للحصول على الخدمات الطبية المتقدمة اللازمة لحالتهم الصحية.

يذكر أن اختيار 21 نموذج منشأة رعاية أولية للعمل بالتشغيل التجريبي شمل محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، كفرالشيخ، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، قنا، سوهاج، المنيا، بني سويف، دمياط، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد».