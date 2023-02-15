«الصحة»: افتتاح فرعين بشعبة التمريض في معهدين فنيين بالشرقية والإسكندرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح فرعين بشعبة التمريض في المعاهد الفنية الصحية، و4 مدارس ثانوية فنية للتمريض، خلال العام الدراسي الحالي (2022/2023) ، وذلك في إطار دعم التعليم الفني الصحي والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى افتتاح شعبة تمريض الأحرار، كفرع تابع للمعهد الفني الصحي بالزقازيق، وأخرى بالماترنتيه، كفرع تابع للمعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

افتتاح 3 مدارس ثانوية فنية للتمريض

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه جارٍ لفتتاح 3 مدارس ثانوية فنية للتمريض، هي مدرسة «بنين بالإسكندرية، بنات في القليوبية، بنات بكفر الشيخ»، بالإضافة إلى افتتاح فصل للبنين بمدرسة بلطيم الثانوية الفنية للتمريض بكفر الشيخ..

عدد المدراس الثانوية الفنية للتمريض

من جانبها، أشارت الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أن عدد المدراس الثانوية الفنية للتمريض خلال العام الدراسي الحالي، وصل إلى 368، بإجمالي 45562 طالبا بمختلف المحافظات، موضحة أنه جارٍ بحث زيادة عدد المدارس الثانوية الفنية للتمريض، بالإضافة إلى التوسع في عدد الفصول الدراسية وزيادة الكثافة العددية بها، طبقا للسعة الاستيعابية، وتوفير التجهيزات اللازمة.