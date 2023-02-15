كفاءات علمية تمثل مصر في برنامج «الزائر الدولي للقيادة بمجال الصحة النفسية»

علقت، الدكتورة مي علوي مدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية، على مشاركتها في برنامج «الزائر الدولي للقيادة بمجال الصحة النفسية للشباب»، وهو واحد من أهم برامج التبادل التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، التي تختار فيها القادة والمتخصصين من كل دول العالم.

البرنامج يقوم على الترشيح

وقالت خلال حوارها على القناة الأولى: «البرنامج يقوم على الترشيح، وجرى ترشيحي من قبل السفارة الأمريكية وذلك في شهر مارس الماضي، ثم تمت المقابلة لمعرفة ما أفعله في عملي، وفي نهاية العام، جرى إبلاغي بأنه تم اختيار لتمثيل مصر في الصحة النفسية، لأول مرة في تاريخ البرنامج، وسافرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير الماضي، وتحديدا إلى 5 ولايات وحضرنا فعاليات البرنامج».

أما الدكتورة نشوى إبراهيم أستاذ مساعد الصحة النفسية بجامعة المنصورة، فقالت خلال تصريحات عبر تطبيق zoom: «شاركت في هذا البرنامج أيضا، مع الدكتورة مي، درسنا في إنجلترا، ومن ثم كان لدينا احتكاك قوي بمجتمعنا وخبرة مختصة بالخارج، وفي أمريكا كانت هناك تجربة مختلفة، مثل اختلاف الثقافات، وكان لكل ولاية نظام صحي مستقل بذاته، والتضافر بين المجتمع المدني والولايات والحكومة الاتحادية».

المجتمع في أمريكا يتميز بالتنوع الثقافي

وواصلت: «المجتمع في أمريكا يتميز بالتنوع الثقافي الكبير، وفي مصر لدينا تنوع ثقافي كبير أيضا، فطريقة التعامل مع مواطن من القاهرة قد تختلف عن مواطن من الصعيد، وأعتقد أنّ مصر ستستفيد من هذه التجربة، نحن لسنا بعيدين عن الولايات المتحدة في الطب النفسي، لدينا مهارات تدربنا عليها كثيرا، لكن أمريكا تسبقنا في مسألة تضافر المجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي آخر 10 سنوات، أرى أن هناك جيلا من شباب المعالجين يملك مهارات علاجية شديدة التخصص».