عاجل.. انخفاض أسعار الذهب 10 جنيهات خلال التعاملات الصباحية

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21، بقيمة 10 جنيهات في التعاملات الحالية مقارنة آخر سعر له أمس، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية، حيث سجل عيار 21 سجّل نحو 1700 جنيه، مقابل من 1710 جنيهات للجرام.

جرام الذهب عيار 24 سجل 1943 جنيهًا

وأوضح تقرير الأسعار على موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1943 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1457 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1133 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار بيان تقرير الأسعار على موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و600 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1836 دولارًا للأوقية.