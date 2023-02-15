10% خسائر الذهب عالميا في 5 أسابيع.. والجرام يهبط 6 جنيهات

انخفض الذهب 8.7% إلى ما دون 1850 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، متراجعًا إلى أضعف مستوياته في أكثر من خمسة أسابيع، بعد أن عزز تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى الاستمرار في دفع أسعار الفائدة إلى أعلى لخفض التضخم.

تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 6.4% في يناير من 6.5% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 ولكنه أعلى من توقعات السوق البالغة 6.2%.

رفع أسعار الفائدة الأمريكية

أظهر آخر تعليق لبنك «الاحتياطي الفيدرالي» أيضًا أن صانعي السياسة النقدية يدعمون إلى حد كبير المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، على الرغم من أن رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر قال إن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من النقطة التي كانت فيها المعدلات مقيدة بدرجة كافية.

تتوقع الأسواق الآن أن يصل معدل الأموال الفيدرالية إلى ذروته حول 5.26% في يوليو من النطاق الحالي البالغ 4.5% إلى 4.75%، بحسب مزود البيانات الاقتصادية tradingeconomics.

سعر الذهب عيار 21

محلياً، ظل الذهب على تراجعٍ بشكل محدود، بعدما سجل أمس 6 جنيهات خسائر في الجرام، وبيع الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم بـ 1,954 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1,710 جنيهات، والذهب عيار 18 بـ1,466 جنيها، والجنيه الذهب بـ13680 جنيها.