النائب تامر عبدالقادر: «الوثائقية» خطوة جادة لمواجهة فوضى الانفتاح التكنولوجي

قال تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إنّ إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أول قناة وثائقية، سيسهم في مواجهة محاولات طمس الهوية العربية، وفوضى الانفتاح التكنولوجي، كما يُعيد التوازن للمشهد الإعلامي المصري والعربي، كاشفا عن أنّ إعلام الشركة المتحدة، ملأ الفراغ الذي جاء نتيجة انعدام ثقة الجمهور في كثير من القنوات الفضائية، ما جعل هناك شبه فراغ كامل.

القناة الوثائقية

وتابع عبدالقادر، أنّ إطلاق القناة خطوة جادة تحمل بين طياتها إضافة مهمة وقوية للإعلام الوطني، وستكون القناة ترجمة، ودلالة حقيقية للإعلام الدولي على أنّ الإعلام المصري لا يزال قادرا على التطوير والإبداع والريادة الكاملة، والتأكيد على أنّه منافس شرس لإعلام الغرب الذي بدأ يستوعب قيمة ما يحدث من تغييرات حقيقية في القطر المصرى، وتأكدت لديه بالواقع أنّ حربه الناعمة لم تعد سهلة مع الدولة المصرية مثلما كان يتصورها.

وأوضح «عبدالقادر»، أنّه سيكون للقناة الجديدة دورها في جذب المشاهدين والمتابعين، من خلال امتداد البث وصولاً إلى السوشيال ميديا لتوسعة جمهور المشاهدين للقناة التي يتوقع لها الجميع أن تكون بداية انطلاقها قوية جدا، لافتا إلى أنّ إطلاق القناة يمثل خطوة جديدة وجادة نحو الإعلام الشامل.

وكشف «عبدالقادر»، عن أنّ القناة الجديدة ستكون لها إسهاماتها الكبرى والواضحة في ضبط المحتوى الإعلامي، لإنهاء حالة الفوضى التي كان يراها المنافس ضعفا.

الاستراتيجية الإعلامية للشركة المتحدة

وأشاد عضو مجلس النواب، بالاستراتيجية الإعلامية للشركة المتحدة، مؤكدا أنّها استطاعت في زمن قياسي أن تعيد العصر الذهبي للإعلام المصري، وتؤكد رسالتها الوطنية فى الحفاظ على المجتمع المصرى من محاولات التشويه.

ولفت إلى أنّه يمكن الآن لأكبر عدد من المشاهدين رؤية الأفلام الوثائقية بالرؤية الإعلامية الاحترافية التى تحترم معايير ومحددات التوثيق، لتصل رسالتها الواضحة للمتلقي لتكوين انطباع ورؤية واضحة دون تشتت، مشيرا إلى أنّ للأفلام الوثائقية أهمية كبرى في الحفاظ على التاريخ، ورصد الواقع، إضافة إلى أنّها تكون قادرة على تكوين الوعي المجتمعي، لما لها من مواصفات إعلامية خاصة عن باقي المواد الإعلامية.