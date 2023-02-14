«إعلام النواب»: القناة الوثائقية نقلة جديدة للإعلام الوطني 

قالت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن إعلان الشركة المتحدة انطلاق القناة الوثائقية «مهم للغاية» في ظل حاجتنا للإنتاج الوثائقي بأشكاله المختلفة؛ نظرًا للدور المهم والفعال للأفلام التسجيلية والوثائقية باعتبارها «ذاكرة الأمة»، وشاهدًا على تطور المجتمع وما مر به من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية، مؤكدة أن القناة تعد نقلة جديدة للإعلام الوطني.

نشر الوعي والتنمية الثقافية

وأضافت: «الإنتاج الوثائقى عنصر أساسي في نشر الوعي والتنمية الثقافية والمعرفية الخاصة بالشعوب والحضارات والنماذج والتجارب والأحداث التاريخية والمعاصرة، وشهد على مستوى العالم تطورات عديدة؛ فنحن نشهد اهتمامًا عالميًا بهذا الإنتاج، وتخصيص قنوات تقدم المادة الوثائقية بتنوع وأشكال مختلفة».

وتابعت النائبة: «دخول الإعلام المصرى واهتمامه بالإنتاج الوثائقي يعد تطورًا مهمًا، ويأتي في إطار الدور المتكامل للشركة المتحدة في مجال نشر الوعي والثقافة، والتأسيس لإعلام يسعى إلى تنمية وعي المواطن، وتسجيل الأحداث الوطنية والعالمية، في استكمال مبادراتها المهمة في المجال الإخباري والدرامي والإنتاج الموجه للطفل».

تقديم إنتاج وثائقي متميز

وشددت النائبة على أن الإعلام المصري يزخر بالإمكانات والكوادر التي تستطيع تقديم إنتاج وثائقي متميز، وهو ما أثبتته التجارب المتميزة للشركة في هذا المجال.