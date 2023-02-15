«الأرصاد» تحذر من أمطار على القاهرة اليوم.. وتعلن موعد تحسن حالة الطقس

أجواء شتوية ممطرة تسود كافة الأنحاء خلال الساعات المقبلة، يصحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتضرب تلك الأمطار عدد من المحافظات وتكون متفاوتة الشدة وتصل حتى القاهرة الكبرى، جعلت الكثير من المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار، والمناطق الأكثر تأثرا بانخفاض درجات الحرارة أيضا.

حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم على كافة أنخاء الجمهورية خلال فترات النهار وفترات الليل أيضا، ويرجع ذلك إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تعمل على حجب أشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مضيفة أن مصادر الكتل الهوائية الموجودة على سطح الأرض قادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي.

وأضافت «غانم» في تصريح لـ«الوطن» أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تصل إلى 16 درجة مئوية، فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 8 و 9 درجات، ليسود طقس مائل للبرودة خلال فترات النهار، شديد البرودة خلال فترة الليل، ويتكون الصقيع على المزروعات الموجودة في وسط سيناء وشمال الصعيد نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والتي تصل إلى 5 درجات مئوية، وتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

أماكن سقوط الأمطار اليوم وموعدها على القاهرة الكبرى

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع تكون المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، ليستمر سقوط الأمطار المتوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، وتكون الأمطار غزيرة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتابعت تمتد الأمطار الخفيفة والتي قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وتمتد خفيفة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد في فترات المساء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأشارت «غانم» إلى أنه من المتوقع أن تقل فرص سقوط الأمطار غدا مقارنة باليوم، ليكون هنام فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج السويس، قد تصل وتكون خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع استمرار انخفاض الحرارة.

موعد تحسن حالة الطقس

كما أعلنت موعد تحسن حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار إذ أنه من المتوقع أن تتحسن الأجواء بدء من الجمعة المقبلة، لتبدأ فرص سقوط الأمطار في التلاشي من على كافة المناطق، كما يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار من 2 لـ3 درجات مئوية، كما تزيد فترات السطوع لأشعة الشمس، وتبدأ الأجواء الشتوية الدافئة خلال فترات النهار.