تعطيل الدراسة في الإسكندرية اليوم بسبب الطقس السيئ وتساقط الأمطار

بالتزامن مع هطول الأمطار الغزيرة صباح اليوم على محافظات السواحل الشمالية، قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة في المحافظة اليوم الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، ومنح الجهات المعنية فرصة لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوراع والميادين

تعطيل الدراسة في الإسكندرية لسوء الطقس

وتشهد محافظة الإسكندرية طقسا غائما جزئيا مع نشاط لحركة الرياح، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسجلت العظمى 16 درجة مئوية فيما بلغت الصغري 10 درجات مع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، وترتبت على حالة الطقس غير المستقرة تعطيل الدراسة في الإسكندرية.

قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنّ قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية اليوم شمل المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون.

وتضمن قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 % إجازة استثنائية اليوم أيضا، كما أوضح المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء في المحافظة.

كما أشار إلى وجود ميداني مكثف لكافة الجهات المعنية، لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيء التي تتعرض لها المحافظة، كما وجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد في الشوارع والميادين، واستمرار انعقاد لغرفة العمليات الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة لسرعة تلقي شكاوي المواطنين حول الطقس السيء.