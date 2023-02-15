«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء: انخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة اليوم، حيث تسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة علي مختلف الأنحاء، كما تتأثر البلاد برياح شمالية باردة قادمة من أوروبا تدفع كميات كبيرة من الرطوبة علي السواحل الشمالية تؤدي إلى تكاثف السحب الممطرة هناك تكون متفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأشارت «الأرصاد»، إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم، حيث تسجل القاهرة اليوم 16 درجة بعد أن سجلت درجة الحرارة الصغرى 9 درجات، ضمن حالة الطقس اليوم الأربعاء.

وعن حالة الطقس اليوم، من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على طول السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة قد تغزر أحيانا على «الإسكندرية- العلمين- الضبعة- مرسى مطروح- بورسعيد دمياط- رفح-العريش- البحيرة- كفر الشيخ» ومن المتوقع أن تمتد خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، كما تسقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 9 درجات مئوية.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 16 -09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - سالب واحد

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10