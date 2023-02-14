محافظة القاهرة تعلن استقرار حالة الطقس وانتظام الدراسة غدا

أكد مصدر بمحافظة القاهرة، انتظام الدراسة بمختلف مدارس المحافظة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن حالة الطقس مستقرة، وانتظام الدراسة غدًا، كما تواصل أجهزة محافظة القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأي طارئ بالتنسيق مع هيئة الارصاد الجوية، كما يتم قيام شركة الصرف الصحي بتنفيذ خطة الانتشار السريع حال سقوط أي أمطار لإزالة أي تجمعات.

وتفقد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم في القاهرة، عددًا من المدارس لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في اليوم الثالث للفصل الدراسي الثاني 2022-2023 بمدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات التابعة لإدارة النزهة التعليمية، كما تابع سير العملية التعليمية بالفصول المختلفة، وفتح باب الحوار والمناقشة مع الطلاب، فيما توصلوا إليه في المناهج الدراسية والتعرف على أي مشكلات لدى الطلاب وإزالة العراقيل على الفور.

كما تابع مدير تعليم القاهرة تفعيل الغياب الإلكتروني، وتسليم كتب الفصل الدراسي الثاني، كما أوصى موسى بعمل ندوات توعوية بخطورة الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس كذلك خطط الإخلاء المدرسية وتوافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

مشاركة القاهرة فى معرض الابتكار

وفى إطار انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في المعرض بمشروع الري بالتنقيط برعاية أيمن موسى مدير المديرية، زينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية، ومنيرة أسامة، مدير عام الشؤون التنفيذية بالقاهرة.

وأكد مدير المديرية حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على رعاية المبتكرين وتقديم كل الدعم لهم، ورفع مستوى العلم.

فرص عمل

وأشار إلى أن الابتكار يعد إحدى الركائز الأساسية التى تحمل معها فرص عمل وخلق أسواق جديدة وهو ما يستلزم الاستثمار في الابتكار لتعزيز الإبداع البشري وتسخيره كوسيلة لتعزيز مكانة وتنافسية الدولة، مشيرا إلى أن العصر الحديث الذي تقوده مظاهر الحياة الرقمية يعتمد على تبني الإبداع ونماذج الابتكار والتكنولوجيات الناشئة التي يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.