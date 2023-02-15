«الفتوى والتشريع»: لا يجوز عمل صيادلة التكليف بنظام الدوام الجزئي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز الترخيص لطبيبة صيدلانية، لتعمل بعض الوقت طبقًا لحكم المادة 54 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وذلك لكونها خاضعة للتكليف الخاص بها ويتأتى ذلك مع العمل بعض الوقت.

الصيدلانية تعمل في مستشفيات الإسكندرية

وثبت للفتوى، أن المعروضة حالتها كُلفت للعمل بوظيفة صيدلي ثالث بمستشفيات جامعة الإسكندرية في يونيو 2021، وفي غضون شهر مارس عام 2022 تقدمت بطلب للموافقة على الترخيص لها للعمل بعض الوقت لمدة ستة أشهر طبقًا لحكم المادة 54 من قانون الخدمة المدنية، ولما كان الترخيص للمكلف بالعمل بعض الوقت يتنافى مع الطبيعة القانونية للتكليف ويتعارض وغاية المشرع منه، فمن ثم لا يجوز للسلطة المختصة الترخيص لها بالعمل بنظام بعض الوقت طبقًا لحكم المادة 54 من قانون الخدمة المدنية.