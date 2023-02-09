«محكمة الأمور المستعجلة» تلغي اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة غدا

قضت محكمة الأمور المستعجلة، بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية للعادية لنقابة الصيادلة، التي كان مقررًا لها غدًا لرفع الحراسة القضائية المفروضة على النقابة، ونص الحكم على نفاذ الأمر الإداري الصادر من المدعي بصفته الحارس القضائي والممثل القانوني لنقابة الصيادلة برقم 7 لسنة 2023 والمؤرخ 15/1/2023، وما يترتب عليه من أثر وهو إلغاء الاجتماع غدًا الموافق 10 فبراير، بمقر نقابة الأطباء دار الحكمة، لعدم إتباع الاجراءات القانونية الصحيحة لانعقاد الجمعية، وألزمت المدعي عليه بالمصروفات بالإضافة إلى مبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماه.

الجمعية العمومية الطارئة

وكان عدد كبير من الصيادلة، يستعدون لحضور الجمعية العمومية غير العادية «الطارئة»، غدًا، بناء على طلب موقع من 294 صيدلانيًا، في القاعة الرئيسية بنقابة الأطباء بدار الحكمة في القاهرة، الساعة الثانية ظهرًا، طبقًا للمادة 15 من قانون 47 لسنة 1969.

النظر في اتخاذ الخطوات

وكان من المقرر أن يتم في الاجتماع، النظر في اتخاذ الخطوات الجادة لإنهاء الحراسة على نقابة الصيادلة قضائيًا، كما جاء بحكم المحكمة، والدعوة لفتح باب الانتخابات العامة والفرعية وانتخاب نقيب و24 عضوًا.

ووفقًا لجدول الجمعية العمومية، كان من المفترض أن يتم مناقشة إشكالية أعداد الخريجين وإلغاء تكليف الصيادلة، إضافة إلى مناقشة تعديل قانون الايجارات القديم وتأثيره على الصيدليات.