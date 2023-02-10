دراسة لـ«تنمية المشروعات»: 618 ألف جنيه سنويا أرباح من مصنع «الفحم النباتي»

تستهدف الدولة توطين الصناعة لزيادة حصيلة الصادرات من العملة الصعبة واستغلال المواد الخام والثروات ورفع معدلات التشغيل، إلى جانب توفير المنتجات محليا وتوفير فرص العمل، فيما يسهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف والإنتاج المحلي للبلاد بنسب كبيرة تصل إلى 80% من المنشآت.

وتستعرض «الوطن» أفكار مشروعات صغيرة تحقق عائد مرتفع بأبسط الآلات والمعدات والخامات المتوفرة بالبيئة، مثل مشروع تصنيع فحم نباتي أو مكمورة فحم، وفقاً لدراسات جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات.

مشروع تصنيع الفحم النباتي

وأكدت الدراسة الحكومية استهداف مشروع تصنيع الفحم النباتي من أخشاب الأشجار محليا، لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي وتوطين الصناعة وتشغيل أيدي عاملة واكتساب خبرات تصنيعية جديدة.

كما كشفت عن وصول صافي الأرباح السنوية لمشروع تصنيع الفحم النباتي إلى 408.5 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بنحو 618 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات مشروع تصنيع الفحم: ملايين الجنيهات

وأضاف الجهاز في دراسته، أنَّ الإيرادات التقديرية لمصنع الفحم تبلغ نحو 2.7 مليون جنيه بنهاية العام الأول، مع توقعات بمضاعفتها لتقدر بنحو 3.8 مليون جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

المشروع الواحد يسهم في تشغيل 5 أفراد

فيما أوضحت الدراسة، أنَّ الآلات والمعدات لمصنع الفحم النباتي لن تتجاوز فرن ومنشار جنزير وآلات قطع حادة وغربال وميزان وأخشاب الشجر، مؤكدة على ارتفاع الطلب المحلي للمنتج طوال العام مع قصر دورة الإنتاج التي لا تتجاوز شهرين وتشغيل 5 عمال، ما يضمن زيادة حجم المبيعات.