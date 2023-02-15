«نقل النواب»: نجاح مصر في ملف الطرق له مردود اقتصادي كبير على الدولة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن شبكة الطرق التي نفذتها مصر في الفترة الأخيرة، سيكون لها مردود اقتصادي كبير على كافة قطاعات التنمية بالبلاد.

وأشار في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، اليوم، إلى أن شبكة ومحاور الطرق الجديدة، تكلفت نحو 8 مليارات دولار، وسيكون لها عائد كبير في زيادة حجم الاستثمارات، وكذلك عائد في تقليل معدلات حوادث السيارات، ومواجهة الزحام والحد من استهلاك الوقود.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

وتوقع عضو مجلس النواب، أن يكون العائد من الإنجازات التي تمت في قطاع الطرق، بقيمة مئات بل آلاف المليارات، نتيجة للتنمية التي تشهدها البلاد حاليا في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية، مؤكدا أن الطرق الجديدة تسمح بالتوسع الزراعي والصناعي في شتى أنحاء البلاد.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن أي تنمية تبدأ بالطرق، وهو ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بدأ طريق التنمية بالبلاد من خلال شبكة الطرق منذ عام 2014، وهو أمر لاقى إشادة دولية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الدولة تعمل على تطهير كافة البحيرات المصرية، مضيفا: «مصر بتطهر بحيراتها واقتربت من الانتهاء، ومنها بحيرة المنزلة التي بمساحة 250 ألف فدان، ودلوقتي بقت زي البحر المتوسط، بعد ما كانت ملوثة، واهتمامنا بالبيئة نعتبره أمر ضروري وحتمي لا بد أن نتحرك فيه، ولما اتعملت الشبكة القومية للطرق في مصر كان الهدف منها نوفر 8 مليارات دولار سنويا حجم الوقود الذي يستهلك في الإشارات والوقفة».