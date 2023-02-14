«النواب» يرفع جلساته بعد 5 ساعات عمل متواصلة حتى 27 فبراير

انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من الجلسة العامة الآن، والتى استغرقت أكثر من 5 ساعات مستمرة، ناقش فيها نحو 136 أداة رقابية تتعلق بملف وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي.

القيادة السياسية واعية بأهمية دعم الشباب والرياضة

شهدت الجلسة البرلمانية مناقشات واسعة من مقدمي الأدوات الرقابية تتعلق بأهمية التطوير والتوسع في مراكز الشباب، والاهتمام بملف الكرة المصرية، مع ضبط الاختبارات الخاصة بالناشئين.

فيما أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنّ القيادة السياسية واعية بأهمية دعم قطاعي الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن حجم العمل داخل الوزارة كبير للغاية بعضها مرتبط بالمواطنين وبعضها مرتبط بأمور أخرى.

تراكمات السنوات السابقة في ملف الرياضة

وقال إننا أمام سنوات سابقة تولد عنها تراكمات في ملف الرياضة، ونتعامل مع منحنى سني لشباب مصر نعمل من خلاله على تربية جيل على الانتماء للوطن، ويساهم في إنجاز بطولات رياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أنّ البعض يتحدث عن دور وزارة الشباب والرياضة في إصلاح ملف كرة القدم، قائلًا: «الحديث عن الكرة أمر يحتاج إلى آليات نعمل على تحقيقها، لا سيما أن هذا الملف عانى لسنوات طويلة».