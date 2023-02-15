روشتة التعامل مع السلوك العصبي والعنيد للطفل.. «الاهتمام كلمة السر»

يتساءل العديد من الآباء عن أسباب السلوك العصبي والعنيد عند أطفالهم، وقد لا تكون لديهم المعرفة الكافية لكيفية التصرف مع الطفل الذي يبدي سلوك عصبي أو عنيد، فيقابلون الأمر بمزيد من العصبية والانفعال والصراخ، وهو ما يزيد الأمر سوءًا ويعزز السلوك العصبي لدى الطفل.

وعن كيفية التعامل مع سلوك الطفل العصبي، قالت الدكتورة إيمان ممتاز، استشاري صحة نفسية وتعديل سلوك، إن سلوك العصبية الذي يظهره بعض الأطفال هو أمر مكتسب، وينتج عن تعامل الآباء مع أطفالهم بشكل خاطئ، مشددة على ضرورة أن يظهر الآباء اهتمامًا بالسلوك الإيجابي، وعدم التركيز على السلوكيات السيئة.

الاهتمام بالطفل يبعده عن العصبية والعناد

وأضافت «ممتاز» في مداخلة هاتفية على فضائية «TEN»، أن شعور الأطفال بحصولهم على الاهتمام من خلال تصرفاته الهادئة سيجعله يكرر هذا السلوك، وعلى العكس إذا اهتم الآباء بالسلوك العصبي للطفل، سيلجأ الأخير لتكراره للحصول على اهتمام والديه، خاصة مع سرعة وتيرة الحياة وانشغال أولياء الأمور بأعباء الحياة.

فوائد الاهتمام الإيجابي للطفل

وأوضحت استشاري الصحة النفسية، أنّ إعطاء الأطفال 15 دقيقة من الاهتمام الإيجابي، تجنب الآباء السلوك العصبي والعنيد من الأطفال، مشيرة إلى أن السلوك العنيد والعصبي يعكس رغبة الطفل في الحصول على الحب غير المشروط من الأبوين، مشددة على أهمية إعطاء الحرية للأطفال وعدم مراقبتهم طوال الوقت، إذ إنّ المراقبة تزيد من توتر الأطفال وتفقدهم الثقة بالنفس.