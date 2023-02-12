7 سلوكيات يتبعها الآباء وتسبب اضطراب القلق للطفل: منها أسلوب المقارنة

تعتبر اضطرابات السلوك من الأمراض الشائعة بين الأطفال الصغار، والتى تكون سببا في سلوكيات الأطفال غير المقبولة اجتماعيا مثل العدوانية والغضب، فضلا عن صعوبة النوم في بعض الأحيان، وقد تصل إلى الشكوى المتكررة من آلام المعدة والصداع دون سبب طبي واضح.

وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إن تصرف الآباء بشكل غير طبيعي مع أولادهم، يسبب لهم العديد من الأمراض النفسية والاضطرابات، ويأتي في المقام الأول، اضطراب القلق، الذي يهدد صحة الطفل النفسية، كما أنه يصيبه ببعض المشكلات في التعامل مع الآخرين مع مرور الوقت، ولكن دون أن يدرك الآباء ذلك.

تصرفات أبوية تصيب الطفل باضطراب القلق

وأوضح «فرويز» في حواره لـ«الوطن»، السلوكيات التي لا ينصح أن يتبعها الآباء كونها تصيب الأبناء باضطراب القلق ومنها ما يلي:

-استخدام الألفاظ السلبية طوال الوقت، إذ أن ذلك يساهم في أن يفقد الطفل ثقته بنفسه وقدرته على احترام ذاته أو الآخرين.

- وجود خلافات بين الأم والأب بشكل مستمر، فإن الطفل حين يرى الخلافات التي تنشأ بين الزوجين طوال الوقت، فإن ذلك يسبب له القلق والخوف في بناء علاقات صداقة، أو زواج حينما يكبر.

-التفرقة في المعاملة بين الأشقاء ومقارنتهم بالآخرين: والذي بدوره ينشأ علاقة سيئة بين الأشقاء، ويزيد من حدة القلق فيما بينهم.

-السخرية والاعتراض على كل ما يقوله الطفل: يجعله مع الوقت يفقد قدرته على التواصل مع الآخرين، وعدم القدرة على التعبير عن مشاعره وآرائه.

-الحماية الزائدة: فكثرة التدليل، والخوف على الطفل من ارتكاب الأخطاء، أو العمل بمفرده، يخلق لديه القلق من الاعتماد على ذاته، ويظل دائما منتظر المساعدة من الآخرين.

نصائح الدكتور جمال فرويز للآباء

وأوضح «فرويز»، أن الطفل إذا ظهرت عليه علامات اضطراب القلق، فإنه ينصح الآباء، بتغير السلوكيات السلبية التي يتبعونها، أو اللجوء السريع إلى الطب النفسي، موضحا أنه كلما كان اكتشفت الأسرة هذا الاضطراب مبكرا، كلما كان العلاج منه أسهل وأسرع.