جامعة الزقازيق تحصل على جائزة المركز الثاني في براءة الاختراع عن «بالونة الشرايين»

أشاد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، بمشروع الجامعة «بالونة الشرايين ذات الضغوط المتغيرة»، الفائز بجائزة المركز الثاني لأفضل ابتكار في مجال الصحة العامة والدواء، في مسابقات معرض القاهرة الدولي للابتكار في دورته السابعة، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي يومي 13 و14 فبراير الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

منافسة قوية بين مختلف الجامعات والمراكز البحثية

وأثنى رئيس جامعة الزقازيق، على الإنجازات التي حققها مركز إدارة المشروعات والإبتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، أثناء مشاركته في المعرض، وقدم الشكر للباحث الرئيسي للمشروع الفائز والباحثين المشاركين، وكل من ساهم فيما حققته الجامعة من إنجازات في فاعليات المعرض في ظل منافسة قوية بين مختلف الجامعات والمراكز البحثية المشاركة٠

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عسكورة، مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة، أن الابتكار الفائز هو أحد مخرجات مشروع بحثي أجراه الدكتور محمد الطحلاوي، الأستاذ بكلية الطب البشري والفريق المشارك، وهو عبارة عن «بالونة الشرايين ذات الضغط المتغير»، الذي يتكون من العديد من المقاطع الصغيرة التي تندمج مع بعضها البعض على طول عمود البالون، ولكل جزء منها خصائص ضغط مختلف.

عدد من الابتكارات والمشروعات البحثية

وأشار «عسكورة» إلى أن الجامعة شاركت بعدد من الابتكارات والمشروعات البحثية الأخرى في المعرض، منها جهاز لحساب عدد الضربات الصحيحة لرياضة كرة السرعة، ومشروع آلة متعددة الأغراض لحصد المحاصيل الجذرية، وآخر لتركيبة طويلة الأمد لدواء الألوجلبتن لعلاج داء السكري، بالاضافة إلى نظام إدارة المستندات، وهو آمن لتخزين المستندات وتوثيقها بديلا للختم الجمهوري.