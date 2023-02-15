الكشف على 2103 مواطنين مجانا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2103 مواطنين من أهالي قرية مبارك التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، تنفيذا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة، وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالي المدينة.

الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات مجانا

أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيرا إلى أنه جرى تحويل 19 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل «الباطنة - الجراحة العامة – القلب والأوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد – الأسنان - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - أنف وأذن – المسالك البولية»، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، مشيرا إلى أنه خلال اليومين جرى توقيع الكشف الطبي المجاني على 2103 مريض من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم.

وأوضح «مسعود» أنه جرى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.