فيلم «Titanic» يتراجع للمركز الثالث في السينمات محققا 24 مليون دولار

يواصل «Titanic» تحقيق إيرادات في شباك التذاكر حول العالم، بعد إعادة عرضه في الذكرى الـ25 على عرضه الأول، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في 10 فبراير لـ24 مليون دولار على مستوى العالم، من بينهم 7.4 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتراجع فيلم «Titanic» إلى المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر المحلي، محققا 703 آلاف دولار، وهو ما يعتبر تراجعا بنسبة 46 % عن الإيرادات التي حققها أمس الأول وبلغت 1.3 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«Magic Mike's Last Dance» في صدارة الإيرادات

تصدر فيلم «Magic Mike's Last Dance» قائمة الإيرادات اليومية محققا 814 ألف دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن لـ19 مليون دولار، من بينهم 9 ملايين دولار في شباك التذاكر المحلي، وفي المركز الثاني جاء فيلم «80 for Brady» محققا 773 ألف دولار، ووصل إجمالي الفيلم 25 مليون دولار، ليكون المركز الثالث من نصيب «Titanic».

وفي المركز الرابع جاء فيلم «Avatar: The Way of Water» بإيرادات 690 ألف دولار، أما المركز الخامس من نصيب فيلم «Knock at the Cabin» بإيرادات 564 ألف دولار.