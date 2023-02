فيلم «Titanic» يحقق 23 مليون دولار بعد إعادة عرضه في دور السينما

يواصل فيلم «Titanic» تحقيق إيرادات في دور العرض السينمائي، بعد إعادة طرحه بمناسبة الذكرى الـ25 على عرضه الأول، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أيام لـ23.3 مليون دولار على مستوى العالم، منها 6.7 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وجاء فيلم «Titanic» في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، محققا 1.3 مليون دولار، بعد فيلم «Avatar: The Way of Water» الذي جاء في المركز الأول بـ 1.6 مليون دولار، ويحمل الفلمان توقيع المخرج جيمس كاميرون.

3 أفلام تحمل توقيع جيمس كاميرون في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في التاريخ

ويتواجد جيمس كاميرون بـ 3 أفلام في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في التاريخ، حيث يأتي في المركز الأول فيلم «Avatar» إنتاج عام 2009، وفي المركز الثالث فيلم «Titanic»، وفي المركز الرابع يأتي الجزء الثاني من فيلم «Avatar»، ليكون بذلك المخرج الوحيد الذي لديه أكثر من ثلاثة أفلام يصل إجماليها إلى ملياري دولار في شباك التذاكر.