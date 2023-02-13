فيلم «Titanic» يحقق 22 مليون دولار في 3 أيام بالسينمات

يواصل فيلم «Titanic» للمخرج جيمس كاميرون، تحقيق إيرادات بعد إعادة طرحه في السينمات في الذكرى الـ 25 على عرضه الأول، حيث وصل إجمالي إيراداته على مدار 3 أيام لـ22.3 مليون دولار، من بينها 6.4 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، و15.9 مليون دولار في السوق العالمية، وفقا لموقع «موجو بوكس أفيس».

وحقق فيلم «Titanic» في أول يوم بالسينمات الأمريكية، إيرادات وصلت لـ 2.7 مليون دولار، بينما حقق في اليوم الثاني 2.6 مليون دولار، وتراجعت الإيرادات بصورة كبيرة في اليوم الثالث بنسبة 62% وصل لـ 995 ألف دولار.

مخرج «Titanic»: النسخة الجديدة من الفيلم تجعل الجمهور يشعر كأنه يشاهده للمرة الأولى

ومن جانبه، قال المخرج جيمس كاميرون، إن مشاهدة الفيلم في السينما مرة أخرى بالتقنيات الحديثة ستجعل الجمهور يشعر، وكأنه يشاهد الفيلم للمرة الأولى ولكن بالطريقة التي كان يجب أن يراها على الشاشة الكبيرة وقت العرض الأول.

وحقق الفيلم وقت عرضه نجاحا كبيرا، حيث أصبح في المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في التاريخ، محققا 2 مليار و197 مليون دولار، كما حصد 11 جائزة أوسكار من إجمالي 14 جائزة ترشح لها.

عرض «Titanic» في 14 سينما مصرية

وبدأت السينمات حول العالم في فبراير الجاري، عرض نسخة جديدة من فيلم «Titanic» بتقنية 3D و4K، تزامنا مع عيد الحب، احتفالًا بمرور 25 عامًا على أول عرض له، ويعرض الفيلم في 14 سينما بالقاهرة.