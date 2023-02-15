فرص مجانية لتعلم اللغة الانجليزية بالجامعة الأمريكية.. تعرف على التفاصيل

تنظم الجامعة الأمريكية في القاهرة احتفالية لإطلاق برنامج «الطريق إلى الجامعة»، الذي يوفر فرصاً مجانية لتعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت لطلاب الصفوف الإعدادية والثانوية في مصر وذلك يوم الثلاثاء، 21 فبراير 2023، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة

الجامعة الأمريكية في القاهرة

وقالت الجامعة الأمريكية وفقاً لبيان صادر عنها، إن البرنامج مكون من 12 مرحلة، ويتيح فرصة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً لتحسين مهارتهم في اللغة الإنجليزية.

اللغة الإنجليزية

وأكدت الجامعة، أن هذه المبادرة، تعتبر أول مبادرة تطلقها الجامعة وأول مؤسسة تعليمية في مصر تقوم بإعداد طلاب المدارس لإجادة اللغة الإنجليزية للتقديم في الجامعات التي تقوم بتدريس مناهجها باللغة الإنجليزية في مصر والخارج، موضحة أنه سيتم الكشف عن طرق التقدم و الالتحاق بها خلال المؤتمر الصحفي.