إقامة مكتب بريد متطور لأهالي «السعادة والتعاون» بحي غرب شبرا الخيمة

استجابًة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تم التوقيع رسميا على عقد بين حي غرب شبرا الخيمة يمثله اللواء محمد صحصاح رئيس الحي وبين هيئة البريد في القليوبية، يمثلها عبد العظيم مصطفى مدير بريد القليوبية، لاستخدام هيئة البريد الدور الارضي بالكامل بدار ضيافة حي غرب شبرا الخيمة بشارع الترعة البيجامية لإقامة مكتب بريد متطور لأهالي السعادة والتعاون وبمساحة 160 متر مربع.

طلب إحاطة النائب محمد عبد العزيز

وكان النائب محمد عبد العزيز قد تقدم بطلب إحاطة شرح فيه معاناة أهالي السعادة والتعاون من مكتب البريد الحالي الذي لا تتجاوز مساحته إلى 38 متر مربع، حيث يعاني أهالي المنطقة خاصة أصحاب المعاشات من التكدس الشديد وعدم القدرة على تلقي خدمات لائقة.

مكتب بريد في القليوبية

وكان السيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استجاب لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز قد وافق على استخدام هيئة البريد دار ضيافة حي غرب شبرا الخيمة لإقامة مكتب بريد متطور، وتم اليوم توقيع العقد وسيبدأ التنفيذ خلال أيام.