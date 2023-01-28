الفائز بجائزة المليون جنيه من البريد يحكي لـ إيمان الحصري قصة فوزه

كشف عبدالله عبدالمعتمد، الفائز بجائزة المليون جنيه من البريد، تفاصيل فوزه بهذه الجائزة، قائلا إنه تلقى مكالمة هاتفية الأربعاء الماضي خلال تواجده في العمل، فراجع أحد الموظفين بياناته في البريد، متابعا: «بيقولي مش أنت الأستاذ عبدالله وفاتح حساب في البريد؟ ورقم حسابك كذا، فرديت عليه قولتله مش بدي بيانات لحد».

كنت أخشى أن تكون العملية نصب

وأضاف «عبدالمعتمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه خشى بأن يكون الموظف ليس حقيقيا، وأن تكون هذه المكالمة بهدف النصب عليه، فأخبر الموظف بأن اسمه ليس «عبدالله»، ثم اتصل به مرة أخرى، لكن لم يصدق أيضا هذه المرة.

ولفت إلى أنه قرر الاتصال بمدير فرع البريد التابع له فقال له إن هذا الموضوع نصب، ولا تعطي لأي أحد البيانات، متابعا: «الموظف كلمني تاني وقررت أفتح عليه، وقالي كلمت المنطقة الرئيسية بالمنيا وعاوزين رقم التليفون بتاعك وبياناتك وصورة البطاقة».

لم أفكر أن أفوز بالسحب

وأشار إلى أنه كان مقدم على شهادة المليونير في البريد، متابعا: «حطيت إسمي ساعتها وقولت أنا وحظي، ومفكرتش اسمي يبقى من الفائزين»