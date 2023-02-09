تفاصيل الجيل الجديد من مكاتب البريد.. صراف آلي تفاعلي وقارئ هوية

تتبنى الهيئة القومية للبريد استراتيجية لتطوير مكاتب البريد لتقديم أحدث الخدمات لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية، وشهدت الفترة الأخيرة افتتاح عدد من مكاتب البريد التاريخية بعد إعادة ترميميها، تزامنًا مع افتتاح مكاتب بريد بالغة الحداثة، في إطار نشر جيل جديد من مكاتب البريد الخدمية.

ووفقا لما قاله الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري، إن الهيئة تستهدف تنفيذ خطة استراتيجية تشمل تطوير مكاتب البريد ذات الطابع التاريخي إلى جانب الانتشار والتواجد بمكاتب بريد جديدة ومتطورة في أماكن التجمعات مثل النوادي والمولات، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

تصميم ديناميكي ذكي

وتابع رئيس البريد، إن المكاتب يتم تجهيزها بأفضل الحلول التقنية الحديثة مع الحفاظ على هُوية البريد المصري وقيمته التاريخية، وتستهدف تجمعات المواطنين بما يمكنهم من الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أبرز مزايا الجيل الجديد من مكاتب البريد كالتالي:

- تتمتع المكاتب بتصميم ديناميكي ذكي ونظم وآليات صديقة للبيئة موفرة للطاقة.

- ألوان تعكس التصميم العصري الحديث ومزوده بأحدث الأنظمة التكنولوجية والحلول الذكية لخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة متميزة للمواطنين.

- يقدم الجيل الجديد من المكاتب خدمات مصر الرقمية إلى جانب كافة الخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة.

- سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي، وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي.

- سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز وصرف المعاشات، وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع وكذلك خدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي.

تدعم الماكينة الخدمات بطريقة "برايل"

وأكدت الهيئة أن هذه المكاتب مزودة بماكينات صراف آلي ATM، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة، كما تم تزويد مكتب بريد «مول العرب»، بماكينة صراف آلي ITM وهى ماكينة صراف آلي تفاعلي تعتبر بمثابة مكتب بريد مستقل تقدم كافة الخدمات المالية وغير المالية والحكومية للمواطن، وتدعم الماكينة الخدمات بطريقة «برايل»، والتوجيه الصوتي لتمكين ذوى الهمم من ضعاف البصر والمكفوفين من الاستفادة من الخدمات، كما أن الماكينة تحتوى على سماعة أذن ومكبر صوت وكاميرا تسجيل تسمح للعميل بالتواصل اللحظي مع موظف خدمة عملاء البريد للاستفسارات وتنفيذ المعاملات، كما تضم أجهزة قارئ بطاقات الهوية والتوقيع وإصدار البطاقات الإلكترونية كخدمات غير مالية أو تقديم الخدمات التي تتطلب التحقق من هُوية المستفيد.

خدمات مالية مثل التمويل متناهي الصغر

وتقدم مكاتب البريد مجموعة محاور متوازية حيث يعني المحور الأول بتوسيع محفظة الخدمات التي يقدمها البريد والتي ترتكز على ثلاث شرائح رئيسية وهى خدمات بريدية، وخدمات مالية مثل التمويل متناهي الصغر، وخدمات مصر الرقمية على النحو الذى يتم من خلاله تحديث منظومة الخدمات من حيث اتساعها وشمولها لخدمات كثيرة يتطلبها المواطنون ومن حيث طرق تقديمها، فيما يعنى المحور الثاني بتقديم الخدمات بشكل مميكن وميسر للمواطنين، فيما يشمل المحور الثالث تدريب موظفي البريد على هذه الخدمات الحديثة وعلى طرق تقديمها المميكنة لضمان تقديمها للمواطنين بشكل متميز؛ مؤكدا على استمرار العمل في تطوير وافتتاح مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.