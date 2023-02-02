البريد المصري يطلق خدمات صرف التمويل متناهي الصغر بجميع المكاتب

شهد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البريد المصري وشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، بهدف تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث تكنولوجيا الخدمات المالية.

يأتي ذلك بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.

البريد: نسعى للوصول لكل العملاء

أكد رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكل قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر، وتشجيع ثقافة استخدام التمويل متناهي الصغر وتحفيز الشباب على تبني فكرة العمل الحر.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في مساهمة البريد المصري في الوصول بخدمات التمويل متناهي الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في شتى المناطق والقرى والنجوع بجميع المحافظات عبر الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد والتي يبلغ عددها نحو 4300 مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر، حيث يستطيع المواطن من خلال مكاتب البريد تسجيل طلب الحصول على التمويل وصرف التمويل الممنوح من الشركة باستخدام الرقم القومي للعميل أو رقم حساب بالبريد المصري أو من خلال البطاقات مسبقة الدفع، كما يُمكن البروتوكول العملاء من دفع الأقساط المستحقة عليهم سواء كان التحصيل نقدا أو خصما من الحساب.

بناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري الرامية لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالي من الجودة وبأسعار في متناول الجميع بما يساهم في دعم سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين على خدمات التمويل متناهي الصغر وتحصيل الأقساط، بكل سهول بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى التي تعزز من قدرة الشباب من صغار المنتجين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر في إدارة مشروعاتهم.

كما يقدم البريد المصري خدمات الشحن البريدي الدولي و المحلي للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد لرفع قدراتهم للوصول إلى السوق المحلية والعالمية.

ومن جانبها، قالت هناء الهلالي العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، أن شركة الخير للتمويل متناهي الصغر تتشرف بالشراكة والتعاون مع البريد المصري أحد أهم مؤسسات مصر الاقتصادية واعرقها والذي شهد تطوراً ملحوظ على كافة المستويات تحت قيادة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس الادارة.

وأوضحت أن هذه الشراكة المتميزة سوف تتيح لعملاء شركة الخير للتمويل متناهي الصغر صرف القروض وسداد الأقساط الشهرية في فروع مكاتب البريد المنتشرة في ربوع ومحافظات مصر بما يساهم في تنفيذ الخطة الطموحة لشركة الخير، والتي تهدف إلى الانتشار الجغرافي في وجهي قبلي وبحري مع التركيز على الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة وللتيسير على العملاء وتشجيعهم وتحفيزهم على الشمول المالي من خلال فتح حسابات في البريد المصري، بما يضمن الاستفادة المتبادلة لجميع الأطراف وتحويل القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية للدولة والتي تنعكس على الناتج القومي الإجمالي وتتطلع الشركة من خلال هذه الشراكة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مكافحة الفقر وخلق فرص عمل وتشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.