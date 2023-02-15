مهرجان البحرين السينمائي يفتح باب التسجيل حتى 15 يونيو المقبل

حدد مهرجان البحرين السينمائي، فترة التسجيل في دورته الثالثة المرتقبة، المقرر انعقادها في أكتوبر 2023 في العاصمة المنامة، والتي تبدأ من 15 فبراير الجاري حتى موعد أقصاه 15 يونيو المقبل 2023، وبتنظيم نادي البحرين للسينما.

فترة التسجيل لـ المهرجان من 15 فبراير لـ 15 يونيو

وجرى اختيار المخرج أسامة سيف رئيسا للمهرجان، وصانع الأفلام عمار زينل المدير الفني للمهرجان، الذي فتح رسميا باب المشاركة في مسابقاته التي تشمل 4 مسابقات، هي: فئة الأفلام البحرينية، وفئة الأفلام الروائية القصيرة، وفئة الأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك وبشروط أن لا تكون الأفلام المشاركة قد عرضت على منصات التواصل الاجتماعي أو ألا يكون الفيلم قد عرض على أي قناة تلفزيونية أو عبر الإنترنت أو الهاتف المتحرك، ولا تتجاوز مدة الفيلم المشارك (30) دقيقة

وذكر بيان، أن إدارة المهرجان ترحب بمشاركة صناع الأفلام للترشح للعرض ضمن برامج المهرجان والمنافسة على جوائزه. ويعتبر البحرين السينمائي منذ انطلاقه، مواصلا الاهتمام بالأفلام العربية، وتشجيع صناع الأفلام المبدعين العرب، وتوصيل الأفلام عبر اتفاقياته إلى العديد من المهرجانات السينمائية المحلية والعربية.

وحول الاستعداد لتجهيزات الدورة الجديدة، قال المدير الفني للمهرجان عمار زينل، إن إدارة المهرجان استعدت باكرا للمهرجان هذا العام، من خلال التجهيزات والاستعدادات لتنظيم اللجان التنظيمية والاختيارات من الكفاءات البحرينية عالية الخبرة لتقديم دورة ناجحة امتدادا للنجاح الكبير الذي تم تقديمه في الدورة الثانية العام الماضي.