فيلم «ثرثرة فوق النيل» يفتتح مهرجان نجيب محفوظ في سينما زاوية

ينطلق مهرجان نجيب محفوظ، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم في سينما زاوية بوسط البلد، بعرض النسخة المرممة من فيلم «ثرثرة فوق النيل» للمخرج حسين كمال، إنتاج عام 1971، المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل بنفس الاسم، ويلي عرض الفيلم ندوة عن نجيب محفوظ ما بين الأدب والسينما مع الدكتورة سلمى مبارك، أستاذ الأدب والفنون والأدب المقارن، والكاتب أحمد القرملاوي.

صدرت رواية «ثرثرة فوق النيل» عام 1966، وتحمل رقم 17 في روايات الكاتب نجيب محفوظ، وحوَّلها المخرج حسين كمال إلى فيلم سينمائي في 1971، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: أحمد رمزي، ماجدة الخطيب، عماد حمدي، عادل أدهم، سهير رمزي، ميرفت أمين وصلاح نظمي بالإضافة إلى نعمت مختار.

تفاصيل فعاليات مهرجان نجيب محفوظ في سينما زاوية

وتستمر فعاليات مهرجان نجيب محفوظ حتى 2 مارس المقبل، ويعرض خلالها عرض 7 أفلام روائية من كلاسيكيات السينما المصرية منها أفلام مأخوذة عن روايات نجيب محفوظ وأخرى شارك الكاتب الراحل في كتابة القصة أو السيناريو.

ومن الأفلام المعروضة ضمن المهرجان: «أنا حرة» للمخرج صلاح أبو سيف، «بداية ونهاية» للمخرج صلاح أبو سيف، «بئر الحرمان» للمخرج كمال الشيخ، «الاختيار» للمخرج يوسف شاهين، «السكرية» إخراج حسن الإمام، بالإضافة إلى «الكرنك» للمخرج علي بدرخان.