العلاقات الثقافية الخارجية تكشف تفاصيل مهرجان أسوان الدولي العاشر

تطلق وزارة الثقافة فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي للثقافه والفنون، الذي ينظمه قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزارة السياحة والآثار «هيئة التنشيط السياحي»، ومحافظة أسوان، خلال الفترة من 16 إلى 23 فبراير الجاري.

ودعا قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، عدد من الفرق من مختلف أنحاء العالم لتقديم ثقافاتها المختلفة على أرض مصر في دورة هذا العام وهي: السودان – كوريا الجنوبية – رومانيا – اليونان – بولندا – المكسيك – اندونيسيا – سيريلانكا – سلوفاكيا».

كما يشارك عدد من فرق الفنون الشعبية المصرية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي: فرقة الشرقية- فرقة قنا – فرقة أسوان – فرقة توشكى – فرقة إسماعيلية – فرقة الحرية – فرقة سوهاج – فرقة الأقصر – فرقة بورسعيد – فرقة مطروح – فرقة العريش، بالإضافة إلى فرقة الفالوجا من دولة فلسطين (فرقة مقيمة).

الفرق المشاركة في مهرجان أسوان الدولي

وينطلق حفل افتتاح المهرجان بكرنفال لكل الفرق الفنية - ديفيليه المراكب - بمياه النيل صباح يوم 16 فبراير حيث يعتلى فنانو الدول المشاركة المراكب النيلية لتمتزج ثقافتهم وفنونهم مع مياه نهر النيل في مشهد أشبه بالموكب الفرعوني مجسدين صورة تعبر عن قوة الثقافة والفن الناعمة في التواصل بين الشعوب.

وفي مساء هذا اليوم سيقام حفلاً فنياً على مسرح فوزي فوزي بمحافظة أسوان، ومن ثم تتوالى عروض الفرق على مسارح مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة وكذا مسارح محافظة أسوان حتى يوم 19 فبراير 2023.هذا وتنتقل الفرق الى مدينة أبو سمبل لتقديم عروضها الفنية أمام معبد أبو سمبل وساحة السوق بالمدينة يومي 20 و 21 فبراير للاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بساحة معبده الكبير والتى تعتبر أحد الظواهر الفلكية الفريدة التي يبلغ عمرها 33 قرناً من الزمن.