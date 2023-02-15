مشروعات خيرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية بقيمة 8 ملايين جنيه

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مؤسسة مصر الخير في تنفيذ عددا من الأنشطة والمشروعات الخيرية في أنحاء المحافظة خلال عام 2022، بإجمالى تمويل 8 ملايين و395 ألف جنيها، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وبالشراكة مع مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بالمحافظة.

جهود مصر الخير في محافظة المنوفية

وأوضح حازم وفا، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، أنّ المؤسسة قامت بتقديم 169 نشاط تكافل بقيمة تزيد عن مليون و147 ألف جنيه، تنوعت ما بين تيسيرات زواج، ومستلزمات منزلية، ومساعدات مالية، وتوصيل مياه الشرب، وأجهزة تعويضية.

وأشار إلى الجمعية نفذت حملات موسمية خلال شهر رمضان الماضي، بإجمالى تمويل أكثر من مليوني و814 ألف جنيه، شملت توزيع 6800 كرتونة تحيا مصر و4778 شنطة زكاة فطر، و12 كارت ملابس العيد، و2640 وجبة جافة، و73 كارت سند العيلة، و630 كارت الخير مواد غذائية، و19 ألفا و500 وجبة إفطار و18 ألف وجبة سحور.

وأكد أنّه خلال موسم الشتاء، وزعت المؤسسة 75 باندل الحفه وبطاطين وكرتونة مواد غذائية، وتنفيذ مطبخ إطعام بإجمالي 5400 وجبة، ليصل إجمالى تمويل حملة الشتاء إلى 292 ألفا و500 جنيه، وفيما يخص حملة صك الأضحية، أشرفت المؤسسة على عمليات ذبح 68 رأس ماشية بإجمالى توزيع 10 الآف و695 كيلو لحوم على المستحقين، بجملة تمويل 850 ألف جنيه، وفي مجال الأنشطة الصحية، نظمت المؤسسة حملات تبرع بالدم في مركز بركة السبع وتجميع 47 كيس دم.

أنشطة مصر الخير في المنوفية

ولفت وفا إلى تنفيذ مؤسسة مصر الخير العديد من الأنشطة المتكاملة بإجمالى تمويل 3 ملايين و290 ألف جنيه، ومنها تنفيذ 26 مشروعا لتوليد دخل ممول من البنك الأهلى المصرى بمركز الباجور، وتأهيل وترميم داخلى وخارجى لـ43 منزلا ضمن مشروع تحسين بيئة السكن، وتسليم جهاز غسيل كلوى لمستشفى الشهداء، وتوزيع 200 كيلو لحوم على المستحقين بالباجور، وفي برنامج تطوير الجمعيات الأهلية، دربت المؤسسة 140 جمعية أهلية على التغيرات المناخية والجوانب القانونية ومحاضرات للشمول المالي، موضحا أنه جاري تنظيم دورات تدريبية في مجال الميكنة الزراعية وأنظمة الري المحوري، وإدارة المزارع والصوب الزراعية والزراعات المحمية.

وثمن محافظ المنوفية أهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فى المشاركة المجتمعية، ودورهم البارز في تقديم المساعدات المختلفة للأسر الأولى بالرعاية، والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، لتوفير حياة كريمة لهم.