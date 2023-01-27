برنامج «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن معرض القاهرة الدولي للكتاب

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.. 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبياً وبمشاركة 53 دولة».

وذكر التقرير، أن هناك أكثر من 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية وعربية وعالمية في 7 قاعات، وانطلقت الأنشطة والفعاليات بصالات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين بمشاركة واسعة للجمهور.

شخصية العام

ويأتي اسم الشاعر الراحل الكبير صلاح جاهين شخصية العام لهذه الدورة تزامنا مع عقد المبادرات والفعاليات للتشجيع على القراءة.

وأعرب الجمهور عن سعادته بتنظيم المعرض هذا العام، وقال أحد المشاركين: «أحرص على المشاركة فيه كل عام لأنه مهرجان للقراءة، وقبل أن أكون ناشرا فأنا قارئ جيد للغاية للكتب، وقبل كتابة أي كتاب كنت أشتري كتبا من المعرض».

تفضيل كتب علم النفس وقصص الرعب

وأشارت إحدى المشاركات، إلى تفضيلها كتب علم النفس وتحليل الشخصيات: «المعرض أعجبني كثيرا، شفت كتب حلوة كتير كتبتها في قائمة ثم اشتريتها»، وقالت أخرى، إنها تزور المعرض منذ 3 سنوات، وتحب قصص الرعب.