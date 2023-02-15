خبير: المشروعات العقارية في مصر تتماشى مع المعايير الإنشائية العالمية

أكد المهندس رامي فارس المطور العقاري، أنَّ منظومة البناء والتشييد تطورت بشكل كبير في مصر خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، والدليل المشروعات العقارية العملاقة والمباني الشاهقة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع.

«فارس»: مبان أيقونية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف «فارس» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ العاصمة الإدارية الجديدة تضم، بأطرافها المترامية، مجموعة من المباني الأيقونية المتميزة بتصاميمها المبهرة التي تعكس براعة المصريين في إنجاز المشروعات الضخمة بلمسات جذابة وعصرية تتماشى مع المعايير العالمية، بما يجعلها منافسًا قويًا لمثيلاتها من المدن الدولية الكبرى.

ناطحات سحاب وأبراج أيقونية بالعاصمة الجديدة

وأشار المطور العقاري، إلى أنَّ العاصمة الإدارية شهدت بناء ناطحات سحاب، مثل البرج الأيقوني علي أحدث الطرق البنائية الحديثة فضلاً عن الابداع في تصميمات دور العبادة مثل مسجد الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية ومبنى مجلس النواب، الذى يعتبر تحفة معمارية دشنت بأيدي مصرية وفق المعايير العالمية و مدى البراعة المعمارية التي دشن بها مبنى البرلمان الجديد، والتي راعت أقصى درجات البراعة والإتقان والأمان وهو من أكبر المشاريع التي تنفذ في مصر والشرق الأوسط،

وتابع، أن كل هذه المباني والمنشآت الحكومية العملاقة التي تم تشييدها في وقت قياسي، كانت تحتاج إلى سنوات طويلة للانتهاء منها هذه الطفرة العقارية جذبت المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضعت مصر علي خريطة التنمية الاقتصادية في وقت يعانى منة العالم من الحروب العالمية وقبل ذلك أزمة كورونا.

واختتم «فارس» تصريحاته: قائلا «المشروعات العقارية والفرص الاستثمارية الكبيرة التي اتاحتها الدولة للمستثمرين كان لها دور كبير في تعظيم حجم الاستثمارات وزيادة عدد المشروعات وفتح باب المنافسة بين الشركات لتقديم الأفضل وأيضاً ساهمت هذه الطفرة العمرانية في خلق آلاف من فرص العمل للشباب».