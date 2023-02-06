افتتاح فرع جديد لبنك مصر في العاصمة الإدارية الجديدة

افتتح بنك مصر فرعه الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، لينضم إلى سلسلة فروع البنك، التي تصل إلى أكثر من 800 فرع متصلة إلكترونية لتعمل كفرع واحد، تسهيلا على العميل للتعامل على حساباته من أي فرع للبنك.

فرع بنك مصر في العاصمة الإدارية

حضر الافتتاح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعدد من قيادات البنك، وعقد مجلس إدارة البنك اجتماعه في مبنى بنك مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزود بنك مصر الفرع الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجميع التجهيزات الحديثة لمواكبة كل ما هو حديث في مجال السوق المصرفية، لضمان مستوى متميز من الخدمة وتوفير وقت العملاء، وإتاحة المنتجات والخدمات البنكية، إضافة الي وجود خدمة كبار العملاء BM VIP، كما يتميز فرع بنك مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بوجود فرع إلكتروني به عدد من ماكينات الصراف الآلي التي تمكن العميل من السحب والإيداع وتغيير العملة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها آلات الصراف الآلي.

بحسب بيان البنك الحكومي، جرى تهيئة تلك الآلات حتي يمكن للعملاء من ذوي الهمم ممن يعانون من الصعوبات الحركية أو المكفوفين وضعاف البصر التعامل معها بسهولة ويسر، وذلك في إطار برنامج «الممكن» الذي أطلقه بنك مصر مؤخرا لتيسير حصول العملاء من ذوي الإمكانيات المميزة «ذوي الهمم» على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة.