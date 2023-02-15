بشرى عن فيلم «معالي ماما»: «لطيف جدا ويناقش قضايا مؤثرة في المجتمع»

قالت الفنانة بشرى، إن فيلم «معالي ماما» كان آخر أعمالها السينمائية، وهو عائلي اجتماعي كوميدي يناقش قضايا مهمة في المجتمع هي المرأة العاملة التي تعول أطفالًا خاصة في ظل غياب الأب»: «الفيلم لطيف جدا، وأنا بهتم بالأفلام العائلية لأننا بحاجة لذلك في المجتمع حاليا، وهو مؤثر كثيرا».

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية له طبيعة جدية

وأضافت الفنانة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنها تحب المهرجانات التي ترتبط بالأماكن الأثرية أو السياحية في مصر، مشيرة إلى أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية له طبيعة جدية ومكافحة حقيقة في إقامته من قِبل القائمين عليه، وأن هذا المهرجان يوطد العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية المجاورة وتجعلنا على تواصل دائما معهم، لأنه الفن يسهل عليه خلق جسور ثقافية.

مشاركتها كعضو لجنة تحكيم

وأشارت إلى أنها شاركت في مهرجان الأقصر كعضو لجنة تحكيم للأفلام القصيرة، وأنه كان هناك أفلام من السنغال وتونس والمغرب وغيرها من الدول الأفريقية، معربة عن إعجابها الشديد وانبهارها بالأفلام المصرية المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة، قائلة: «مستوياتها مبشرة».

وتابعت، أن الفائز في المسابقة كان فيلم مصري «زفة» للمخرج أحمد سمير، وكان ذلك عن استحقاق بالفعل، مشيدة بفكرة الفيلم السنغالي «الرقص على العكاز» وطريقة إخراجه وصناعته، وشهادة تقدير للمخرجة مروة الشرقاوي عن عملها لفيلم يتناول ظاهرة «ختان الإناث» التي بدأت تقل بالمجتمع بشكل جذاب وشيق.