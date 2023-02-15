«التعليم» تعقد اجتماعًا لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس المصرية

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا للّجنة التوجيهية لإدارة مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في مصر، اليوم برئاسة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

ووفقا لبيان صحفي، ناقش الاجتماع الوقوف على المراحل التي تم إنجازها بالمشروع، ووضع خطط مستقبلية للمرحلة المقبلة، حيث تضمن المشروع مرحلة تدريب معلمي وموجهي اللغة الفرنسية «لغويًا، رقميًا، وتربويًا»، وشمل 508 متدربين من معلمي وموجهي اللغة الفرنسية من مختلف أنحاء الجمهورية.

متابعة الجيدة للمعلمين المتدربين

وأكد الدكتور أكرم حسن، ضرورة المتابعة الجيدة للمعلمين المتدربين وتحفيز باقي المعلمين للإقبال على تلك النوعية من التدريبات التي تعزز أدائهم، مشيرًا إلى ضرورة وضع المناهج وفقًا للإطار العام، والتأكيد على ضرورة تضمينها للمهارات الحياتية واللغوية والقيم والقضايا التي تهتم ليس بالجانب اللغوي فقط بل بالجانب الحياتي للطالب.

إعداد برامج تدريبية

وقال إنه يجب التخطيط لمرحلة أخرى من التدريبات من خلال إعداد برامج تدريبية تعزز من قدرات معلمي اللغة الفرنسية لتدريس المناهج المطورة للغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية.

وأعرب ديفيد سادوليت، مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في مصر عن سعادته بالنجاح الذي تم تحقيقه عبر المراحل التي تم إنجازها بالمشروع وإعطاء الوقت الكافي للتخطيط للمرحلة المقبلة والتي تمثل تحديًا كبيرًا في مجال تدريس اللغة الفرنسية، مؤكدًا على الرغبة في استمرار التعاون بمجال تدريس اللغة الفرنسية وتطوير أداء المعلمين.

حضر الاجتماع، ديفيد سادوليت، مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في مصر، وكليمنس فادال مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، وإلودي مونتاجود نائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، ورامي بوستاني مدير المشروع وكالة التنمية الفرنسية في مصر، والسيدة كريستين جورجوكس ملحق تعاون بالسفارة الفرنسية في مصر، ومارجو بونبين منسقة المشاريع الدولية شبكة كانوبي، وجولي بيتون، مدير مشروع التحرير شبكة كانوبي، وميلود بنالي مدير المشروع فرنسا التعليم الدولي، وميرا غالي مساعدة وزير التعاون الدولي، وأودريه رئيس المشروع، ووفاء عباس مستشار اللغة الفرنسية، وعلا مصطفى المنسق العام للمشروع، ودعاء علي رئيس قسم اللغات الأجنبية الثانية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج.