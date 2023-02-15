تعرف على قائمة وأسعار السلع بمعرض «أهلا رمضان» في 6 أكتوبر

واصل جهاز مدينة 6 أكتوبر جهوده لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، من خلال شن حملات رقابية فضلا عن افتتاح معرض «أهلا رمضان»، لتوفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ 30%، في إطار التعاون بين الغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين، بمشاركة كبار العارضين من المصانع والشركات.

أسعار سلع معرض أهلا رمضان في 6أكتوبر

ويهتم قطاع عريض من المواطنين بمتابعة أسعار السلع الأساسية بصورة يومية لتدبير احتياجاتهم، لذا تستعرض جريدة «الوطن»، أسعار سلع معرض رمضان في مدينة السادس من أكتوبر، وجاءت كالتالي:

-سكر معبأ بسعر 14.5 جنيه للكيلو.

-أرز معبأ عريض الحبة بسعر 14.5 جنيه للكيلو.

-دقيق ورقي بسعر 17 جنيها للكيلو.

-مكرونة 400 كجم بسعر 10 جنيهات.

-عدس أصفر معبأ 500 جم بسعر 21 جنيها.

-فول مدمس معبأ 500 جم بسعر 12 جنيها.

-فاصوليا 500 جم بسعر 19 جنيها.

-لوبيا معبأة 500 جم بمبلغ 19 جنيها.

-زيت خليط 800 مللي بسعر 35 جنيها.

-زيت خليط 700 مللي بسعر 41 جنيها.

-زيت خليط 1 لتر بمبلغ 56 جنيها.

-زيت عباد 800 مللي بمبلغ 60 جنيها.

-زيت ذرة 2.200مللي بمبلغ 187 جنيها.

-صلصة 300 جم بمبلغ 7.25 جنيه.

-ملح 300 جم بمبلغ 1 جنيه.

-حلاوة 125 جم بمبلغ 14 جنيها.

-حلاوة 250 جم بمبلغ 28 جنيها.

-طحينة 235 جم بمبلغ 26.5 جنيه.

-خل (900 مللي) بمبلغ 5 جنيهات

-جبنة (500 جم) بمبلغ 26.5 جنيه

-جبنة (250 جم) بمبلغ 13.5 جنيه

-مربى (300 جم) بمبلغ 14 جنيها

وفي السياق، واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية التوسع في إنشاء معارض «أهلا رمضان»، بمختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال الوقت، فتطرح الوزارة كافة السلع ومن بينها اللحوم بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 25 و30% وسط إقبال كبير على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض «أهلا رمضان».