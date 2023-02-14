مصادر: منحة وزارة التموين مستمرة ولا صحة لتوقفها.. 100 جنيه لكل أسرة

أكدت مصادر في وزارة التموين، عدم صحة ما يتردد بشأن توقف صرف منحة وزارة التموين التي أقرتها الحكومة بزيادة الدعم السلعي لحاملي بطاقات التموين، منذ شهر سبتمبر الماضي، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

منحة وزارة التموين

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن الدفعة الأولى لصرف قيمة الدعم الاستثنائي أو منحة وزارة التموين بدأت مع صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022، مؤكدة استمرار الصرف لمدة 4 أشهر أخرى، تنفيذا للموعد المحدد من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستمرار الصرف حتى شهر يونيه 2023.

وأكدت المصادر، أن الدفعة التي يجري صرفها حاليا من منافذ البقالين هي الدفعة السادسة من الزيادة والتي تصرف مع حصة السلع التموينية لشهر فبراير الجاري، وذلك للأسر الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز تفيد باستحقاقهم للزيادة التموينية الشهرية المقدرة بـ 100 جنيه لكل أسرة.

ضخ السلع التموينية

وتواصل وزارة التموين ضخ السلع لمنافذ التموين شهريا لسد احتياجات المواطنين من المقررات التموينية المخصصة لهم فضلا عن صرف السلع المقررة بقيمة الزيادة الجديدة والمحددة بـ 100 جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة المدرج عليها من أسرتين إلى 3 أسر، و300 جنيه للبطاقة المقيد عليها أكثر من 3 أسر.