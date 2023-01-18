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كل ما تريد معرفته عن قرار وزارة التموين بخصوص رغيف العيش لغير حاملي البطاقات

كتب:

وفاء الصعيدي
04:38 م | الأربعاء 18 يناير 2023
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي - صورة أرشيفية

وزير التموين الدكتور علي المصيلحي - صورة أرشيفية

جاء قرار وزارة التموين بخصوص رغيف العيش المخصص له كارت شحن للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين، من أجل صرف الخبز المدعم من المخابز البلدية أسوة بنظيره الذي يُصرف للأسر المستحقة للدعم والحاملة للبطاقات.

قرار وزارة التموين بخصوص رغيف العيش

ويتلحص قرار وزارة التموين بخصوص رغيف العيش في إتاحة شراء العيش البلدي عبر كارت شحن، لأي أسرة لا تمتلك بطاقة التموين، من المخابز البلدية والبالغ عددها 33 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، إذ من المرتقب إعلان وزارة التموين عن سعر رغيف الخبز والذي سيتم بيعه على كارت الشحن.

منظومة العيش الجديدة خارج بطاقة التموين

وتشمل التفاصيل المعنلة حتى الآن من وزارة التموين، على التالي:

- قريبا بجرى صرف العيش البلدي للأسر غير الحاملة لبطاقة التموين.

- الشراء من المخبز عبر كارت شحن العيش المسبق الدفع.

- الحصول على كارت الشحن يجرى من مكاتب البريد.

- الحصول على كارت الشحن سيكون مجانا من مكاتب البريد ودون أية رسوم.

- رصيد الكارت المشحون لشراء الخبز تحدده الأسرة وفق احتياجاتها.

- خصم قيمة عدد الأرغفة المصروفة للأسرة من رصيد الكارت المشحون.

- سعر رغيف العيش على الكارت المشحون يجرى تحديده حاليا عبر مشاورات بين عدة جهات حكومية، ومن المؤكد أن يقل عن سعر رغيف العيش الحر.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.